PGR confirmou buscas da PJ na Câmara de Santo Tirso

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou à Lusa a realização de buscas feitas pela Polícia Judiciária hoje de manhã na Câmara de Santo Tirso, no âmbito de um inquérito que se encontra em segredo de justiça.Em resposta ao pedido de confirmação e de motivos feito pela Lusa, a PGR escreveu: "confirma-se apenas a realização de buscas, no âmbito de inquérito que se encontra em segredo de justiça".Ainda na mesma resposta, a PGR garantiu que as "diligências não estão relacionadas com as operações Éter e Dennis" que envolvem o anterior presidente da câmara, Joaquim Couto, e o atual, Alberto Costa.Sem adiantar os motivos da presença dos agentes, a câmara confirmou também as buscas e informou que terminaram "à hora de almoço".Sete agentes da PJ fizeram buscas a partir das 08:00 naquela câmara do distrito do Porto.Contactada pela Lusa, a PJ não deu qualquer esclarecimento.