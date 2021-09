Afinal, famílias perdiam rendimento há um ano

Apesar dos apoios acionados pelo Governo para amparar as empresas e as famílias, no final das contas o rendimento disponível esteve um ano sempre a baixar. Só no segundo trimestre de 2021 é que as famílias recuperaram da perda sofrida.

