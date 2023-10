Alimentos estão ainda 24% mais caros do que em 2021

Preço dos alimentos e bebidas não alcoólicas tem abrandado, mas está ainda acima do praticado antes de a guerra na Ucrânia ter início. Retirada do “IVA Zero” vai atrasar processo de desinflação nos alimentos e teme-se que as empresas antecipem novos aumentos.



Preços dos alimentos e bebidas recuaram pelo sétimo mês seguido em setembro. Vasco Neves Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 09:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Embora o “IVA Zero” esteja a contribuir para o alívio da inflação, os preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas estão ainda 24% acima do nível médio registado em 2021. Isso significa que, mesmo com o “IVA Zero”, esses produtos ainda não regressaram aos preços que se registavam antes da guerra e, com o fim da medida em janeiro, esse regresso pode ser adiado ou mesmo acabar por não acontecer ... ... Saber mais Preços Inflação

Alimentos estão ainda 24% mais caros do que em 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Alimentos estão ainda 24% mais caros do que em 2021 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar