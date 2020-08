André Veríssimo: “Quebra do PIB deverá ter anulado cinco anos de crescimento”

Consumo interno, investimento e exportações deverão recuperar já este trimestre, mas desempenho da economia no resto do ano está dependente da evolução da pandemia, assinala o diretor do Negócios.

