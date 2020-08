Turismo emperra retoma económica nos países do sul

Portugal, Espanha, Itália e França foram os países da Zona Euro com maiores quebras no PIB no 2.º trimestre. Os dados indicam que o forte peso do turismo penaliza estas economias e tornará a retoma mais lenta.

Turismo emperra retoma económica nos países do sul









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.