Apoio de 60 euros para famílias carenciadas prolongado por três meses

O apoio de 60 euros para que as famílias mais carenciadas possam fazer frente à subida dos preços dos alimentos será renovado quinta-feira para aplicação no próximo trimestre, anunciou o primeiro-ministro, António Costa.

"Amanhã o concelho de ministro vai aprovar o prolongamento do apoio ao cabaz alimentar por três meses", anunciou o primeiro-ministro, no Parlamento, nesta quarta-feira, 22 de junho. António Costa acrescentou depois que a medida vai chegar a um milhão de pessoas, as que pagam a tarifa social de eletricidade e as que recebem prestações mínimas.





apenas aos beneficiários da tarifa social de eletricidade e do gás.



Depois, o Governo alargou a medida aos beneficiários de algumas prestações sociais - o que alargou o impacto da medida para os 55 milhões de euros. No entanto, este alargamento só seria pago em maio.





O apoio será "renovado amanhã [quinta-feira] para aplicação no próximo trimestre", disse o chefe de Governo, respondendo ao líder do Chega sobre as medidas previstas para atenuar os impactos da subida da inflação nas famílias com menos rendimentos.Recorde-se que o apoio foi lançado em abril, para ser pago apenas por um mês, aplicando-se inicialmenteNa segunda-feira, António Costa tinha prometido lançar em breve novas medidas de apoio às perda de rendimentos das famílias pela subida da inflação.(Notícia atualizada às 16:09 com mais informação)