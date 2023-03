Como a inflação fez aumentar os custos de um menu bitoque em Portugal

Embora os ingredientes do bitoque possam variar consoante os gostos, os preços aumentaram em todos os ingredientes habituais neste prato português. Menu bitoque, com sopa e fruta, pode custar 30% mais do que custaria antes da guerra na Ucrânia. Legumes têm maior subida.

