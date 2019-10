As expetativas de compras relevantes e as opiniões sobre a situação financeira do agregado familiar foram responsáveis por piorar a confiança dos consumidores. No entanto, as famílias mostram-se mais otimistas para o futuro, já que as expetativas da situação económica do país e de evolução da sua própria situação financeira contribuíram de forma positiva para o indicador do INE.



Entre as empresas da indústria transformadora, a confiança foi abalada pela evolução dos 'stocks' de produtos acabados e sobre as perspetivas de produção, apesar de as opiniões sobre a procura global tenham sido positivas. No comércio, as opiniões negativas sobre o volume de vendas abalou a confiança no setor.



A confiança das empresas de construção e obras públicas aumentou em outubro, após ter diminuído no mês anterior, porque tanto as perspetivas de emprego como de apreciações relativas à carteira de encomendas foram positivas. Também os serviços viram os seus níveis de confiança subir.

O indicador de confiança dos consumidores diminuiu ligeiramente em outubro, interrompendo uma subida contínua que se verificava nos últimos seis meses, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quarta-feira, 30 de Outubro. Segundo o INE, também o indicador de clima económico diminuiu em outubro, à semelhança dos dois meses anteriores. O sentimento piorou sobretudo na indústria transformadora e no comércio, já que na construção e serviços a confiança das empresas subiu.