Confiança dos consumidores e clima económico sobem ligeiramente em março

O indicador de confiança dos consumidores aumentou ligeiramente entre dezembro e março, travando a tendência negativa dos três meses anteriores que levou, em novembro, ao registo mais baixo desde o início da pandemia, abril de 2020.



"A evolução do indicador no último mês resultou do contributo positivo das perspetivas de evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias", divulga esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).



Contudo, denota o instituto, as expetativas de evolução futura da situação económica do país e da situação financeira do agregado das familias, assim como as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar, registaram um contributo negativo.



"O saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país diminuiu em março, após ter aumentado nos quatro meses anteriores e de ter atingido, em fevereiro, o valor mais elevado desde fevereiro de 2022", refere o INE, acrescentando que também o saldo das perspetivas relativas à evolução financeira do agregado familiar diminuiu ligeiramente em março.



Já o indicador de clima económico aumentou entre janeiro e março "de forma ligeira no último mês", invertendo o movimento descendente iniciado há um ano. Na indústria transformadora e da construção de obras públicas, os indicadores aumentaram relativamente a fevereiro. Já no comércio e nos serviços diminuíram.



No comércio, "a evolução do indicador no último mês resultou do contributo negativo de todas as componentes, opiniões sobre o volume de vendas, perspetivas de atividade da empresa e apreciações sobre o volume de stocks", explica o INE.



Indústria e comércio alinhados sobre a evolução de preços

A nível de evolução de preços, o saldo das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda diminuiu de forma expressiva entre novembro e março na Indústria Transformadora, atingindo o valor mais baixo desde outubro de 2020.



"Este saldo também diminuiu de forma significativa em março no comércio, atingindo o nível mais baixo desde outubro de 2021, enquanto na construção e obras públicas e nos serviços verificaram-se reduções moderadas", conclui.





