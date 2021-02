Esta pandemia não é para previsões económicas

Mesmo dentro dos cenários centrais há disparidades enormes entre as previsões, que variam entre uma recessão de 2% e o crescimento de 6,5%. O ritmo do programa de vacinação, o gradualismo do desconfinamento e a recuperação do turismo são fatores a considerar no totoloto das previsões para 2021. Vejamos então as linhas com que nos vamos coser ou descoser neste segundo ano pandémico, sabendo que prognósticos... só mesmo no final da pandemia.

