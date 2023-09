Europeus contam reduzir despesas para mínimos do início da guerra

Inquéritos do BCE revelam que a expectativa dos europeus de aumentar despesas no próximo ano atingiu em julho o valor mais baixo desde março de 2022. Queda levará a descida no consumo e pode ditar um maior abrandamento económico no Euro.

Europeus contam reduzir despesas para mínimos do início da guerra









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Europeus contam reduzir despesas para mínimos do início da guerra O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar