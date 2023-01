Eurostat confirma recuo da inflação na Zona Euro para 9,2% em dezembro

O Eurostat confirmou esta quarta-feira que a inflação na Zona Euro abrandou para 9,2% no último mês de 2022. Este é o segundo recuo consecutivo na taxa de inflação, para o qual terá contribuído o alívio nos preços dos produtos energéticos e dos bens alimentares não transformados.A autoridade de estatística europeia indica que, em dembro, o maior contributo para a variação homóloga da taxa de inflação foi dado pela alimentaçõa, alcóol e tabaco (que contribuiu com 2,88 pontos percentuais para a variação do índice), seguido pela energia (mais 2,79 pontos percentuais), serviços (1,83 pontos percentuais) e bens industriais não energéticos (1,70 pontos percentuais).Na União Europeia (UE), a inflação caiu de 11,1% para 10,4% em dezembro. As taxas de inflação mais baixas foram registadas em Espanha (5,5%), Luxemburgo (6,2%) e na França (6,7%). Em sentido contrário, a Hungria (25%), Letónia (20,7%) e a Lituânia (20%) tiveram as taxas de inflação mais elevadas.Em comparação com novembro, a variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) abrandou em 22 dos 27 Estados-membros, permaneceu estável em dois (Bulgária e Eslovénia) e subiu em três (Hungria, Malta e Suécia).Embora o IHPC geral tenha abrandado, a inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e a energia (que são mais voltáteis) e que é considerada "crítica" para o Banco Central Europeu (BCE), voltou a subir. Na Zona Euro, a inflação subjacente subiu de 6,6% para 6,9% em dezembro.(notícia atualizada às 10:26)