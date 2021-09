Gigantes da Zona Euro beneficiam de crescimento mais forte que o esperado

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Seis países da Zona Euro - incluindo as duas maiores economias europeias - cresceram mais do que o esperado no segundo trimestre do ano. O aumento do consumo interno, impulsionado pelo desconfinamento, é uma das justificações apontadas, mas tanto em Portugal como em outros três países não houve lugar a surpresas positivas no produto interno bruto (PIB).Na véspera de serem conhecidos os dados finais do PIB da região, o Negó...