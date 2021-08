Indústria acalma subida nas vendas em junho mas supera 2019

O Índice de Volume de Negócios na Indústria apresentou um crescimento homólogo nominal de 18,5% em junho, abaixo dos 37,5% verificados no mês anterior. Ainda assim, as vendas do setor no sexto mês do ano cresceram face a 2019.





"Os aumentos acentuados continuam a refletir um efeito base, dado que a comparação incide em meses muito afetados pela pandemia", explica o Instituto Nacional de Estatística, que avança estes dados no boletim "Índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria", publicado esta segunda-feira.





Este junho só apresentou uma subida perto dos 20% face ao mesmo mês de 2020 tendo em conta que o índice total caiu 11,2% nos mesmos 30 dias do ano passado. Ainda assim, comparando junho de 2021 com junho de 2019, os índices total de volume de negócios, tal como o do mercado nacional e do mercado externo foram superiores em, respetivamente, 5,3%, 4% e 7,4%.





Os Bens Intermédios apresentaram o maior contributo para a variação do índice, de 10,9 pontos percentuais (p.p.), em resultado do aumento de 32,7% - que foi de 43,6% em maio. Em sentido contrário seguiram os Bens de Investimento: passaram de um aumento de 47,6% em maio, para uma quebra de 4,5% em junho.





Já no conjunto do segundo trimestre de 2021, as vendas na indústria registaram um crescimento homólogo de 35%, quando o registo do trimestre precedente tinha sido apenas de 1,1%.