Indústria cresce, mas abranda ritmo em julho

O Índice de Volume de Negócios na Indústria apresentou um crescimento homólogo nominal de 11,8% em julho, abaixo dos 18,8% verificados no mês anterior. Os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo cresceram 7,8% e 17,8%, respetivamente, mas também desaceleraram face a junho (14,1% e 25,8%).





"Os aumentos acentuados continuam a refletir um efeito base, dado que a comparação incide em meses muito afetados pela pandemia", explica o Instituto Nacional de Estatística (INE) no boletim "Índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria", publicado esta quinta-feira.





Comparando com julho de 2019, as vendas na indústria foram inferiores em 0,3% mas, como ressalva o INE, julho teve menos um dia útil. Os dois mercados seguiram tendências contrárias, com o nacional a descer 1,8% e o externo a registar uma subida de 1,9% comparando com o registado há dois anos.

Os Bens Intermédios deram o maior contributo para a variação do índice (7 pontos percentuais), em resultado do aumento de 20,4% (contra 33,1% em junho).





Já os Bens de Consumo e a Energia desaceleraram para 0,6% e 21,2%, respetivamente, contribuindo conjuntamente com 4,2 pontos percentuais, enquanto os Bens de Investimento passaram de uma redução de 4,5% em junho para um aumento de 4,2% em julho.





De acordo com o INE, em julho, os índices que medem o emprego, as remunerações e as horas trabalhadas também registaram aumentos homólogos (de 0,8%, 5,8% e 3,7%, respetivamente), mas desaceleraram face ao mês anterior.