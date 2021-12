Inflação acelera nas principais economias europeias e ameaça retoma

instituto de estudos económicos Ifo, "não se espera" que a inflação volte ao normal "até 2023".

A subida da inflação em plena pandemia tem trazido à memória a experiência dramática dos anos 70, em que à subida generalizada dos preços se juntou um recuo no crescimento económico. Após ter tocado máximos de 39 anos nos EUA, a inflação na Europa dá sinais também de ter vindo para ficar enquanto a retoma económica é ainda frágil.Na Alemanha, a inflação homóloga subiu para 5,2% em novembro , sendo este o nível mais alto desde junho de 1992. A taxa de inflação naquela que é a maior economia europeia tem aumentado há seis meses consecutivos e, segundo oEsta quarta-feira, também a França, Espanha e Itália (que completam o quarteto das principais economias europeias) divulgaram as respetivas taxas de inflação registadas em novembro. Os dados servem de barómetro para o bloco europeu, cujos dados conjuntos sobre a inflação serão divulgados esta sexta-feira pelo gabinete de estatísticas Eurostat.No caso da vizinha Espanha, a inflação atingiu máximos de 29 anos em novembro. Segundo os dados do instituto de estatísticas espanhol, o país registou uma subida hómologa de 5,5% na inflação, impulsionada sobretudo pela subida acentuada dos preços dos alimentos e dos combustíveis.Já em França, os preços ao consumidor aumentaram 2,8%em comparação com igual período do ano passado, depois de ter sido inicialmente revelado que a inflação no país tinha atingido osO mesmo aconteceu em Itália, onde os dados inicialmente revelados pelo gabinete de estatísticas italiano apontavam para uma subida deCom a inflação a subir, têm se multiplicado os alertas de que a retoma económica poderá abrandar. O presidente do Banco de Espanha, Pablo Hernández de Cos, já avisou que poderá rever em baixa das previsões de crescimento da economia espanhola para o quarto trimestre e no início de 2022.A juntar a isso, na sequência da divulgação dos dados finais da inflação em Espanha, a Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) reviu em alta a previsão de inflação para dezembro, subindo-a de 5,2% para 5,8%.Já na Alemanha, o