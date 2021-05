Inflação em Portugal acelera em abril para 0,6%

O índice de preços no consumidor cresceu 0,6% em abril, face ao mesmo mês do ano passado, acelerando ligeiramente o ritmo de crescimento face ao que se registou em março, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo INE (Instituto Nacional de Estatística).Esta taxa de crescimento anunciada agora pelo INE é superior em 0,1 pontos percentuais à estimativa rápida divulgada a 30 de abril

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, registou uma variação homóloga de 0,1%, taxa idêntica à registada em março de 2021.O agregado relativo aos produtos energéticos apresentou uma taxa de variação de 8,1%, muito acima dos 2,4% no mês precedente,enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de -1,1%, caindo face aos 1,3% em março. A redução deste último indicador "reflete essencialmente um efeito de base associado ao forte aumento dos preços dos produtos alimentares não transformados verificado em abril de 2020", diz o INE.Em termos mensais, a inflação registou uma taxa de variação de 0,4% (1,4% no mês anterior) e excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos, a variação foi, na mesma, 0,4% (1,5% no mês anterior).A classe com maior contributo positivo para a variação mensal foi a dos bens alimentares e bebidas não alcoólicas, com uma variação mensal de 0,7% (0,1% no mês anterior). Em sentido inverso, a classe com maior contributo negativo para a taxa de variação mensal do índice total foi a do lazer, recreação e cultura, com uma variação mensal de -0,3% (valor idêntico em março).