Subida de preços em Portugal acelera para 1,2%

A taxa de variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu 0,6 pontos percentuais face a abril, com o INE a estimar que a inflação tenha sido de 1,2% no mês de maio.

