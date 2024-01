Inflação na Zona Euro acelera para 2,9% em dezembro após sete meses de alívio

A taxa de inflação na Zona Euro acelerou de 2,4% para 2,9% em dezembro, segundo a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Eurostat. Depois de sete meses consecutivos de alívio, os preços no consumidor da Zona Euro voltaram a acelerar, devido sobretudo aos alimentos não processados.A estimativa rápida do Eurostat sugere que, em dezembro, voltou a haver um abrandamento na variação homóloga dos preços em duas das quatro grandes componentes que compõem o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC): alimentos e bebidas alcoólicas e bens industriais não-energéticos.No caso dos bens industriais não-energéticos, a variação homóloga do IHPC passou de 2,9% para 2,5% em dezembro, enquanto nos alimentos e bebidas alcoólicas passou de 6,9% para 6,1% em dezembro. Porém, na sub-categoria de alimentos não processados, a estimativa rápida aponta para uma aceleração, de 6,3% para 6,7%.Por outro lado, os bens energéticos, que têm estado em valores negativos há vários meses seguidos, tiveram uma queda homóloga inferior do que no mês anterior. A estimativa rápida aponta para uma variação homóloga de -6,7% em dezembro, o que compara com -11,5% registados no mês precedente.Já os serviços, outra das componentes principais do IHPC, teve-se uma variação homóloga de 4%, à semelhança do que tinha acontecido no mês de novembro.Entre os 20 países que integram a União Europeia, registaram novas acelerações em nove países (Alemanha, França, Grécia, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Finlândia e Estónia) e um manteve (Espanha).Já os restantes continuaram a registar desacelerações, como foi o caso de Portugal. Em dezembro, o IHPC português abrandou de 2,2% para 1,8%, ficando abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).A taxa de variação homóloga mais elevada registou-se na Eslováquia (6,6%), seguida pela Áustria (5,7%) e Croácia (5,4%). Do outro lado da tabela, a variação mais baixas registou-se na Bélgica (0,5%), sendo que este mês não houve nenhum país da moeda única a registar uma taxa de inflação negativa.(notícia atualizada às 10:39)