A inflação voltou mesmo a acelerar na Zona Euro. O aumento de preços foi em termos homólogos de, confirmou esta quarta-feira o gabinete de estatísticas europeu.Comparado com o mês de novembro, a inflação "caiu em quinze estados membros, permaneceu estável num deles e" países, diz o Eurostat.Explica o Eurostat que o maior contributo para o aumento de preços em dezembro veio dos serviços (+1.74 pontos percentuais), seguido da alimentação, alcool e tabaco (+1,21 p.p.) e dos bens industriais não energéticos (+0,66 pontos), enquanto a energia deu um contributo negativo (-0,68 p.p.)As taxas mais baixas foram registadas na Dinamarca (0,4%), Itália e Bélgica (ambas 0,5%), enquanto as mais altas foram registadas na República Checa (7,6%), na Roménia (7%) e da Eslováquia (6,6%).Em Portugal a inflação (IHPC) foi de 1,9%, abaixo da média da Zona Euro.Olhando para o que aconteceu entre novembro e dezembro, verifica-se que em países como a Alemanha (+0,2 pontos percentuais), França (+0,1), ou Itália (+0,2) os preços aceleraram. Em Espanha o ritmo de aumento manteve-se.Portugal, pelo contrário, regista de novembro para dezembro um dos maiores abrandamentos (-0,7 pontos percentuais), a par da Letónia.Há agora dez países da União Europeia com um nível de inflação abaixo da meta de 2% do BCE.

Notícia atualizada às 10:44 com mais informação.