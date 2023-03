Ida ao supermercado é 16% mais cara do que há um ano. Mas preços aliviam em março

Leia Também Medina admite que há produtos que não regressarão a preços anteriores. Mesmo com IVA zero

O mesmo cabaz de alimentos que em março do ano passado custava 188,23 euros, custa atualmente 225,99 euros. A variação anual foi de 16,71%, o que significa um aumento de 37,76 euros, divulgou esta quinta-feira a Deco. Apesar do acentuado aumento em termos anuais, houve uma diminuição de 0,27% face a fevereiro.O cabaz alimentar em causa incluí cerca de 50 produtos, com alimentos como peru, frango, açúcar branco, salmão, pão, iogurte, ovos ao ar livre.Num mês, os produtos que maior aumento viram foram os da categoria mercearia,0,93%. Segue-se o peixe (0,60%) e a carne (0,45%). Já as frutas e legumes viram a maior redução de preços, com uma queda de 2,11% num mês, seguindo-se os produtos congelados (-0,39%) e os lacticínios (-0,07%).O aumento dos preços alimentares tem estado no centro do debate público, com o Governo a anunciar um acordo para o IVA a zero em determinado produtos, considerados essenciais. No cabaz de produtos que viram o imposto cair - 44 no total - estão produtos como pão,A medida do Governo estará em vigor durante seis meses.