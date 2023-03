Conheça os 44 produtos que passam a ter IVA a 0%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A lista de 44 produtos necessita ainda de ser aprovada na Assembleia da República, tendo o primeiro-ministro, António Costa, indicado que a descida do IVA para 0% será aprovada ainda hoje em Conselho de Ministros e de imediato remetida ao Parlamento.



A escolha dos produtos que verão a taxa de IVA baixar para 0% foi feita tendo por base vários aspetos, detalhou António Costa. Em primeiro lugar, o Ministério da Saúde elaborou um cabaz de bens de acordo com a roda dos alimentos, que permitia "uma alimentação saudável". A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) forneceu uma lista dos bens mais consumidos pelos portugueses.





"Do cruzamento destas duas listas, termos um cabaz saudável e de correspondermos, na medida do possível, aos bens alimentares mais consumidos pelos portugueses, e tendo em conta também a disponibilidade do Estado, foi desenhado um cabaz", disse o primeiro-ministro.CEREAIS E DERIVADOS; TUBÉRCULOS• Pão• Batata• Massa• ArrozHORTÍCOLAS• Cebola• Tomate• Couve-flor• Alface• Brócolos• Cenoura• Curgete• Alho francês• Abóbora• Grelos• Couve portuguesa• Espinafres• NaboFRUTAS• Maçã• Banana• Laranja• Pera• MelãoLEGUMINOSAS

• Feijão vermelho

• Feijão frade

• Grão-de-bico

• Ervilhas



LACTICÍNIOS

• Leite de vaca

• Iogurtes

• Queijo



CARNE, PESCADO E OVOS

• Carne de porco

• Frango

• Carne de peru

• Carne de vaca

• Bacalhau

• Sardinha

• Pescada

• Carapau

• Atum em conserva

• Dourada

• Cavala

• Ovos de galinha



GORDURAS E ÓLEOS

• Azeite

• Óleos vegetais

• Manteiga