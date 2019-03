Dentro desse universo, na linha da frente aparece a Hungria, seguida da Letónia, Eslovénia, Eslováquia e Roménia. Estes cinco países cresceram mais de 4% no ano passado.



Na parte inferior da tabela surge Portugal com um crescimento de 2,1%, acima dos 1,8% da Zona Euro e dos 1,9% da União Europeia. No entanto, há treze países que tiveram um melhor desempenho do que a economia portuguesa em 2018. Ou seja, Portugal registou o sétimo crescimento mais baixo.



Há alguns países com que é possível fazer uma comparação direta com Portugal, apesar das diferenças na estrutura da economia. É o caso da República Checa, que tem uma população semelhante a Portugal (mas um PIB mais baixo), que cresceu 3% no ano passado, e da Hungria, que também tem uma população semelhante (mas um PIB mais baixo), que cresceu 4,9%. Ambos os países estão fora da Zona Euro.



Já a Suécia (também fora da Zona Euro), que tem uma população semelhante (mas um PIB maior), cresceu 2,3% em 2018, ligeiramente acima do desempenho económico de Portugal. Por outro lado, a Bélgica, que tem uma população semelhante (mas um PIB maior), cresceu menos do que a economia portuguesa: 1,4%, abaixo da média europeia.



À semelhança da Bélgica, as maiores economias da Zona Euro, que são também as mais desenvolvidas, tendem a registar crescimentos percentuais mais baixos. Foi o caso da Alemanha (1,4%) e de França (1,5%), o que foi determinante para puxar para baixo a média de crescimento da Zona Euro.



Na cauda do crescimento europeu encontra-se a Itália (0,9%) e as perspetivas futuras não são melhores uma vez que deverá continuar a ser a economia da União Europeia que menos cresce em 2019, de acordo com as previsões da Comissão Europeia (0,2%). No início desta semana, a OCDE admitia na atualização das projeções económicas que a economia italiana pudesse contrair 0,2% este ano.

