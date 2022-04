Medina: Economia regressou aos níveis pré-covid

este primeiro trimestre estejamos já 3,1% acima do primeiro de 2019, recuperando para os níveis pré-pandemia", anunciou Fernando Medina, no Parlamento, onde hoje é discutida e votada a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022.Por outro lado, o ministro lembrou os impactos da guerra na Ucrânia e da pandemia nas cadeias de produção e abastecimento de produtos essenciais, que se refletem na subida dos preços da energia. A inflação dos energéticos disparou para 26,7% em abril, sendo que o valor global foi de 7,2%, um novo recorde. No entanto, frisou Medina, "não há governo ou orçamento no mundo, mesmo os dospaíses mais poderosos, que consiga por si só eliminar o efeito dos choquesenergéticos, alimentares e geopolíticos com que estamos confrontados".Depois, o ministro elencou as medidas constantes do OE que mitigam "de forma significativa" a subida dos preços, como a redução do ISP, e recusou voltar a "erros do passado que contribuiriam para espirais inflacionistas e subidas de rendimentos que se tornariam meramente ilusórias. Os partidos da oposição têm insistido em novas medidas para combater a subida de preços, como um novo aumento dos salários da Função Pública e dos pensionistas.(Notícia atualizada às 10:50 com mais informação)