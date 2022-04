Apesar da guerra, PIB acelera no primeiro trimestre e cresce 2,6%

Leia Também PIB do 1º trimestre: entre a ligeira contração e o ligeiro crescimento

Apesar dos efeitos da guerra na Ucrânia, a economia portuguesa avançou 2,6% em cadeia no primeiro trimestre deste ano, acelerando o ritmo de crescimento registado nos três meses anteriores, divulgou o INE.Segundo a estimativa rápida divulgada nesta sexta-feira, 29 de abril, pelo INE, comparando com o quarto trimestre de 2021, o PIB aumentou 2,6% em volume, acelerando face ao crescimento em cadeia de 1,7% verificado no trimestre anterior.Para este crescimento contribuiu sobretudo a procura interna, "em parte motivada pela aceleração do consumo privado", enquanto o contributo da procura externa líquida se manteve ligeiramente positivo, justifica o INE.No entanto, não era este o comportamento da economia esperado pela maioria dos economistas ouvidos pelo Negócios. Embora admitissem que os efeitos da guerra na Ucrânia (a invasão militar russa ocorreu no final de fevereiro) ainda não se sentissem de forma significativa na economia no primeiro trimestre, os bancos e universidades ouvidos apontavam para intervalos entre uma ligeira contração e uma pequena expansão do PIB. Já em termos homólogos o PIB cresceu 11,9% no primeiro trimestre. Este crescimento é muito influenciado pelos impactos na economia do confinamento de combate à covid-19 que ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2021.É também a procura interna que puxa pelo crescimento homólogo do PIB, aumentando no primeiro trimestre, com destaque para o "crescimento mais acentuado do consumo privado", decreve o INE.O contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB também aumentou, no entanto, houve um abrandamento em volume das importações de bens e serviços e uma "ligeira aceleração" das exportações debens e serviços, "refletindo a recuperação da atividade turística", descreve a autoridade estatística.O INE conta divulgar informação mais detalhada sobre a evolução do PIB no primeiro trimestre deste ano no final de maio.(Notícia atualizada às 10:02 com mais informação)