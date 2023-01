Medo de crise põe empresas a esperar contratar menos

Em dezembro, as empresas dos serviços e construção estavam mais pessimistas face à criação de emprego nos três meses seguintes, segundo dados do INE. Baixa confiança dos empresários para o arranque deste ano alinhada com as previsões de recessão.



É no setor da indústria que se verifica a maior subida nas expectativas de criação de emprego até março. Comércio também quer contratar mais. Bruno Simão Susana Paula susanapaula@negocios.pt 09:30







Na expectativa de uma recessão na Zona Euro no primeiro trimestre deste ano, as empresas portuguesas estão mais pessimistas face à criação de emprego, antecipando uma menor necessidade de contratação de trabalhadores nos próximos três meses.



