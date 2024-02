Na corrida do crescimento mundial os campeões estão na Ásia

Este será um bom ano para a economia mundial. O Fundo Monetário Internacional (FMI) atualizou na semana passada as projeções de crescimento e tudo aponta para uma "aterragem suave" nos próximos meses, depois da crise com a guerra na Ucrânia, o aumento do custo de vida, o conflito Hamas/Israel e agora os ataques no Mar Vermelho.





