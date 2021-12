Portugal regista terceiro maior crescimento da UE no terceiro trimestre

A economia portuguesa foi a terceira que mais cresceu na União Europeia no terceiro trimestre deste ano face aos três meses anteriores, revelou esta terça-feira o Eurostat.O produto interno bruto avançou 2,9% entre julho e setembro, ficando apenas atrás da Áustria e da França que cresceram 3,8% e 3%, respetivamente.No conjunto dos 27 Estados-membros, o crescimento foi de 2,1% e na economia da moeda única foi ligeiramente maior de 2,2%. A contribuir para o crescimento do produto estiveram sobretudo os gastos das famílias. Na UE, apenas a Lituânia não registou qualquer variação face ao segundo trimestre deste ano.Os dados do Eurostat ainda não contemplam os valores comparativos do PIB do terceiro trimestre para a Grécia e a Bulgária.Em relação ao emprego, no terceiro trimestre deste ano, a Irlanda (4%), a Espanha (2,6%), a Lituânia (2,1%), a Estónia e a Grécia (1,9%) registaram os maiores crescimentos no número de pessoas empregadas comparando com os três meses anteriores. Portugal ficou a meio da tabela, com um aumento de 0,7%.De acordo com os dados do Eurostat, a economia da zona euro e da União Europeia ainda não conseguiu recuperar das fortes quebras registadas durante estes quase dois anos de pandemia. Mas o mesmo não aconteceu com os Estados Unidos que já conseguem ter um PIB acima do final de 2019."Com base nos dados corrigidos de sazonalidade, os volumes do PIB na área do euro e na UE ainda permaneceram 0,3% e 0,1%, respectivamente, abaixo do nível registado no quarto trimestre de 2019", refere a nota do Eurostat. O gabinete de estatística da UE sublinha que "para os Estados Unidos, o PIB foi 1,4% superior ao nível do quarto trimestre de 2019."(Notícia atualizada às 11:00 com mais informação)