Emprego na zona euro aumenta 0,5% no quarto trimestre de 2021

A taxa de emprego na zona euro e na União Europeia (UE) manteve a trajetória de crescimento no último trimestre do ano. Segundo os dados revelados esta terça-feira pelo Eurostat, o número de pessoas empregadas aumentou 0,5% entre outubro e dezembro, tanto nos países da moeda única como na UE, em comparação com o trimestre anterior.O ritmo de crescimento abrandou, ainda assim, face ao terceiro trimestre, quando o emprego tinha aumentado 1% na zona euro e 0,9% na UE.Já a comparação com o quarto trimestre de 2020 revela que o emprego cresceu 2,1% tanto na zona euro como na UE, o mesmo valor registado no terceiro trimestre na comparação homóloga.A estimativa preliminar do gabinete de estatística da UE revela que, com base nos dados já disponíveis para o quarto trimestre de 2021, no total do ano, o emprego terá aumentado 1,1% na zona euro e 1,2% na UE.