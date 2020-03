A sugestão do Fórum é que seja criado um grupo de trabalho que conte com a presença do Ministério da Economia, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, das universidades, das associações patronais e das centrais sindicais - isto se estas estiverem "disponíveis para pressionar as alterações que permitem aumentos salariais muito maiores nos países de referência do que em Portugal". O próprio think tank diz-se disponível para integrar o grupo de trabalho.



Na semana passada, na análise aprofundada à economia portuguesa, a Comissão Europeia alertou que os 10 países que entraram na União Europeia em 2004 cresceram de tal forma nos últimos 15 anos que estão prestes a ultrapassar Portugal no PIB per capita. São eles o Chipre, Estónia, Letónia, Lituânia, Malta, Eslováquia, Eslovénia, Polónia, República Checa e Hungria.



É o PIB per capita (população), medido em paridades de poder de compra, o que permite comparar países com moedas e níveis de preços diferentes, que mostra essa evolução diferenciada. Em 2000, o PIB per capita de Portugal correspondia a 80% da média europeia e o dos países do Centro e Leste Europeu a pouco mais de 50%. 18 anos depois, o primeiro baixou para 77% e o segundo subiu em flecha até aos 75%.



Portugal poderá piorar ainda mais

A situação já não é favorável para Portugal, mas o Fórum para a Competitividade pinta um cenário futuro ainda mais negro ao extrapolar os resultados dos últimos quatro anos para o período até 2024. Nesse cenário, "Portugal seria ultrapassado pela Hungria, Roménia, Polónia e Letónia, ficando a ser um dos quatro países mais pobres da UE", estima o Fórum.



Indo mais longe, em 2031, Portugal seria ultrapassado pela Croácia e depois pela Grécia, tendo em conta as previsões mais recentes da Comissão Europeia. "Portugal ficaria então o segundo país mais pobre da UE, só à frente da Bulgária, passando para o último lugar dentro de vinte anos", lê-se na nota de conjuntura.



Possíveis recomendações passam pela redução dos impostos

Do grupo de trabalho que é sugerido "deverão sair recomendações de política que haveria vantagem em distinguir pelo período temporal".



No curto prazo, o Fórum recomenda que o Governo simplifique os licenciamentos e a burocracia "em geral". A médio prazo, a prioridade deverá ser baixar os impostos para estes "convergirem com os dos países da coesão". Contudo, será necessário criar margem orçamental para acomodar a menor receita fiscal, "o que não se conseguirá no imediato", admite.



A longo prazo, o destaque vai para a necessidade de um investimento "significativo" na escolaridade e nas qualificações dos trabalhadores portugueses. "O que não é minimamente aceitável é, 30 anos depois da queda do muro de Berlim, continuar a assumir aquela vantagem [maior nível de educação nos países do Leste europeu] como uma característica caída do céu, imutável, sobre a qual não é imperioso fazer nada", critica o Fórum.

