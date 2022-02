Preços da construção abrandam em dezembro ao crescer 6,8%

Leia Também Produção na construção cresce 2,6% em novembro

Os preços da construção de habitação nova aumentaram 6,8% em dezembro em termos homólogos, mas o crescimento dos preços abrandou face ao mês anterior, o que não acontecia há cinco meses, divulgou nesta terça-feira, 8 de fevereiro, o INE Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o preço dos materiais e o custo da mão de obra também aumentaram expressivamente em termos homólogos, ao subirem 8% e 5,1%, respetivamente.Também nestas componentes o crescimento dos preços abrandou. Em novembro, os custos dos materiais tinham crescido 9,4% e o da mão de obra tinha avançado 6,8% em termos homólogos. O crescimento do preço dos materiais vinha acelerando desde janeiro. Desde julho, o mesmo acontecia com o custo da mão de obra.O custo dos materiais contribuiu com 4,6 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) e a componente mão de obra contribuiu com 2,2 pontos percentuais.O ICCHN apresentou uma variação média de 5,7% em 2021, valor superior em 3,6 pontos percentuais ao registado para 2020. Os índices de materiais e de mão de obra registaram aumentos médios anuais de 6,2% e 5,1%, respetivamente (1,2% e de 3,3% em 2020, pela mesma ordem).