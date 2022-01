Custos de construção de casa continuam a acelerar. Subiram 8,5% em novembro

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 8,5% em novembro do ano passado, face ao mesmo mês de 2020, revela o Instituto Nacional de Estatística, esta quinta-feira. O indicador mostra que tanto a mão de obra, como os materiais estão mais caros.Há quatro meses consecutivos que os custos de construção de casas novas estão a subir, tendo acelerado em novembro, quando comparado com a subida homóloga registada em outubro e setembro. Os números revelam um aumento homólogo de 9,4% nos custos dos materiais, que deram o maior contributo para o crescimento do indicador total, e de 7,3% nos custos de mão de obra.Comparando com o mês de outubro, estes custos de construção subiram 1,6%, com um contributo forte (de 1,1 pontos percentuais) do agravamento do custo da mão de obra, que avançou 2,8%. Os custos dos materiais também aumentaram, em 0,8%.