O Presidente da República promulgou "o diploma que aumenta o subsídio financeiro aplicável a consumos em postos de abastecimento de combustíveis para efeitos de apoio transitório e excecional aos cidadãos nos seus consumos no setor dos combustíveis (benefício "AUTOvoucher")", lê-se na nota publicada no site da presidente , juntamente com o diploma que facilita a entrada de refugiados ucranianos no mercado de trabalho em Portugal.

O benefício passou de 5 euros para 20 euros na passada segunda-feira para fazer face à escalada dos preços dos combustíveis devido à invasão russa da Ucrânia. O reembolso é de 40 cêntimos por litro, num total de 50 litros por mês e é transferido diretamente para a conta bancária do consumidor no prazo máximo de dois dias úteis depois do abastecimento.