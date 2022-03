Governo prolonga AUTOvoucher em abril "nos mesmos moldes"

Leia Também Presidente da República promulga subida do AUTOvoucher para 20 euros em março

5 euros para 20 euros. O reembolso é de 40 cêntimos por litro, num total de 50 litros por mês e é transferido diretamente para a conta bancária do consumidor no prazo máximo de dois dias úteis depois do abastecimento.





O Governo vai prolongar o apoio do AUTOvoucher em abril, "exatamente nos mesmos moldes" do mês de março, para apoiar as famílias pela subida dos preços dos combustíveis decorrente da guerra na Ucrânia.A garantia foi dada pelo ainda ministro das Finanças, João Leão, nesta sexta-feira, 25 de março. "O Governo vai manter o apoio por mais um mês (...) exatamente nos mesmos moldes", anunciou em conferência de imprensa."Como a expectativa é que os preços se mantenham ainda altos, vamos manter o AUTOvoucher", acrescentou.Com a escalada dos preços dos combustíveis devido à invasão russa da Ucrânia, o Governo decidiu aumentar, em março, o AUTOvoucher deAlém disso, João Leão assegurou a descida do ISP - em função dos ganhos de IVA com a subida de preços - também para a próxima semana.