Os dados revelados pelo INE confirmam que a taxa de inflação teve um valor negativo de 0,3% em julho comparativamente com o período homólogo. A quebra homóloga nos preços nos restaurantes e hotéis justificam a descida dos preços no consumidor.

Este é assim o quinto mês consecutivo em que a taxa de inflação diminui, já que após quatro meses seguidos a abrandarem, a variação dos preços no consumidor é agora negativa. Desde fevereiro de 2015 que a taxa de inflação não registava uma evolução negativa.



De acordo com o INE, também a redução de preços na classe do vestuário, nomeadamente numa época de promoções de fim de época, bem como a descida dos preços da eletricidade e gás natural na sequência da alteração à taxa de IVA aplicada ao setor são fatores que ajudam a explicar este comportamento. No caso do vestuário, a quebra homóloga registada em julho fixou-se nos 5,83%.



A taxa de inflação no sub-grupo de hotéis, motéis, pousadas e serviços de alojamento similares apresentou uma variação homóloga de -0,1%, uma descida expressiva (de 7 pontos percentuais) em relação a junho.

