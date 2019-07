Inflação em Portugal cai para valores negativos pela primeira vez desde 2015

O índice de preços no consumidor em Portugal passou de uma subida homóloga de 0,4% em junho para uma descida de 0,3% este mês.

Os preços no consumidor em Portugal caíram em julho face ao mesmo mês do ano passado, segundo os dados preliminares revelados esta quarta-feira, 31 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Siginifica isto que a taxa de inflação caiu para valores negativos este mês, o que acontece pela primeira vez desde fevereiro de 2015.





De acordo com a primeira estimativa do INE para este mês, o índice de preços no consumidor (IPC) passou de uma subida homóloga de 0,4% em junho para uma descida de 0,3% em julho, uma evolução justificada sobretudo pela queda dos preços de restaurantes e hotéis.