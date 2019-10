Bascos abrem restaurante no Porto e já pensam dar um "pintxo" a Lisboa

O grupo Sagardi acaba de abrir o primeiro restaurante em nome próprio em Portugal, situado num edifício datado do século XVIII e reabilitado na Ribeira do Porto, que representou um investimento de cerca de um milhão de euros e que criou 25 postos de trabalho, adiantou ao Negócios o presidente, Iñaki López de Viñaspre.

Com três dezenas de unidades em nove cidades noutros quatro países – Espanha, Reino Unido, Argentina e México –, este é o primeiro restaurante na Invicta "totalmente inspirado nos sabores e nas tradições da cozinha do País Basco". Pintxos, Parilla, Txuleton são alguns dos clássicos servidos neste espaço nas imediações do Palácio da Bolsa, com capacidade para 130 pessoas.

O restaurante tem a sua própria câmara de maturação de carnes. De duas a cinco semanas, mediante a qualidade, tamanho e gordura. João Saramago

Apesar de esta ser uma estreia com a marca própria no país, este não é um território estranho para o grupo, que conta com quatro sócios (três deles irmãos) e que em 2018 faturou 55 milhões de euros. É que, desde 2013, é a Sagardi que dirige o Vinum, nas caves Graham's, em Vila Nova de Gaia, em parceria com a família Symington (vinhos do Porto e do Douro). O gestor promete que "continuará a funcionar como até agora" e manterá "o mesmo empenho em ambos os projetos".

Essa "incontornável ligação que já tinha à região", seis anos depois de aqui aterrar, foi um dos motivos para este novo investimento. "Contudo, houve outros fatores que fizeram despertar o interesse, como o contínuo crescimento da cidade. Conscientes também da crescente centralidade que a gastronomia tem, detetámos, através da observação do mercado, um nicho de mercado para o conceito ‘Cozinheiros Bascos’", acrescentou Iñaki López de Viñaspre.

Detetámos, através da observação do mercado, um nicho de mercado para o conceito Cozinheiros Bascos. Iñaki López de Viñaspre, presidente do Grupo Sagardi

Antropólogo especializado em alimentação, o empresário que em 1994 abriu com o irmão Mikel o primeiro restaurante em Barcelona, assegurou ainda ao Negócios que "o objetivo será, a médio prazo, aumentar a presença em Portugal", não havendo ainda uma data concreta para concretizá-lo. "Depois de consolidado o projeto do Porto, pretendemos avançar para Lisboa, levando à capital o mesmo conceito, ou seja, de partilha da autêntica cozinha e tradição do País Basco", concluiu.