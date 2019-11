Risco de pobreza caiu ligeiramente para 17,2% em 2018

No ano passado, a taxa de risco de pobreza correspondia à proporção de habitantes com rendimentos líquidos inferiores a 6.014 euros anuais, ou seja, 501 euros por mês, mais 34 euros do que em 2017.

a presença das crianças num agregado familiar continua a estar associada a um risco de pobreza acrescido, sobretudo no caso dos agregados constituídos por um adulto com pelo menos uma criança dependente (33,9%) e naqueles constituídos por dois adultos com três ou mais crianças dependentes (30,2%).



Ainda assim, Mais de 2,2 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social



Para além deste indicador, o INE calcula a taxa de pobreza ou exclusão social, que conjuga o risco de pobreza com o risco de privação material severa e de intensidade laboral per capita muito reduzida. Este indicador composto estima que mais de 2,2 milhões de pessoas em Portugal se encontre em risco de pobreza ou exclusão social, este ano.



Esta taxa manteve-se idêntica ao apurado em 2018, nos 21,6% da população.

(Notícia atualizada às 12:00) (Notícia atualizada às 12:00)

No ano passado, 17,2% das pessoas em Portugal estavam em risco de pobreza. O risco de pobreza baixou sobretudo para os menores de 18 anos, mas também diminuiu entre os idosos. Os dados foram publicados esta terça-feira, 26 de novembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Desde 2015 que o risco de pobreza tem vindo a diminuir em Portugal, mas o ritmo de redução travou consideravelmente no ano passado, tendo encolhido apenas uma décima. Ainda assim, é de notar que o limiar a partir do qual se considera que as pessoas estão em risco de pobreza (que corresponde a 60% da mediana dos rendimentos líquidos nacionais) subiu. No ano passado, eram consideradas em risco de pobreza pessoas com rendimentos líquidos por adulto equivalente inferiores a 6.014 euros por ano, ou seja 501 euros por mês. Este limiar ficou 34 euros acima do que era considerado em 2017.Segundo o organismo de estatística, entre os menores de 18 anos o risco de pobreza recuou de 19% para 18,5%. Entre a população idosa passou dos 17,7%, para 17,3% (em 2017 esta melhoria entre os idosos não se tinha verificado).