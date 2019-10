Nobel da Economia premeia três investigadores pela ajuda no combate à pobreza

Watch the announcement of the 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.





"Em resumo, [o seu trabalho] envolve dividir esse problema em perguntas mais pequenas e mais fáceis de trabalhar – por exemplo, sobre as ações mais eficazes para melhorar os resultados na educação ou na saúde infantil. Eles mostraram que, geralmente, essas perguntas mais curtas e precisas têm uma melhor resposta através de experiências cuidadosamente concebidas entre as pessoas que são mais afetadas", explica a organização, que disponibilizou um dossiê pormenorizado sobre o tema.





Logo em meados dos anos 1990, Michael Kremer foi o primeiro a demonstrar como esta abordagem podia ser proveitosa, ao fazer experiências no terreno para testar uma série de intervenções que poderiam melhorar os resultados escolares no Quénia. Banerjee e Duflo seguiram-no depois noutros temas e países, sendo que "estes métodos de pesquisa experimental agora dominam por inteiro a economia do desenvolvimento".





Impacto no terreno, da escola aos hospitais A Real Academia das Ciências Sueca valorizou o facto de as descobertas realizadas pelos três investigadores – e por outros que se seguiram – já terem, na prática, melhorado de forma intensa a capacidade de combater a pobreza, além de terem potencial para continuar a ter um impacto positivo nas vidas das pessoais mais desfavorecidos no planeta. E dão dois exemplos concretos: foi graças a estes estudos que mais de cinco milhões de crianças indianas beneficiaram de um programa de aulas de reforço nas escolas e também que muitos países atribuíram subsídios para os cuidados de saúde preventivos.



Com a designação oficial de "Prémio Sveriges Riksbank em Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel", este prémio é financiado pelo banco central sueco e foi instituído apenas em 1968, ou seja, não faz parte do grupo original de distinções criadas no final do século passado pelo químico e inventor sueco. Além de ser a mais jovem de sempre, Esther Duflo é também apenas a segunda mulher a vencer. E na conferência de imprensa desta manhã disse esperar que "isto inspire muitas outras mulheres a continuar a trabalhar e muitos outros homens a respeitá-las como merecem".





Ao mostrar que é possível a uma mulher ser bem-sucedida e reconhecida, espero que isto inspire muitas outras mulheres a continuar a trabalhar e muitos outros homens a respeitá-las como merecem. Esther Duflo, Nobel da Economia 2019



Em termos de nacionalidade, os economistas americanos têm dominado esta lista, representando quase metade do total dos distinguidos. É o caso de Kremer e dos académicos William Nordhaus e Paul Romer, que no ano passado foram agraciados porque "projetaram métodos que abordam algumas das questões mais fundamentais e de maior pressão" na atualidade: o crescimento sustentável a longo prazo na economia global e o bem-estar da população mundial.

Da Etiópia ao cosmos em 2019

Nos prémios deste ano, o destaque vai para o primeiro-ministro etíope, que venceu o Nobel da Paz pelos esforços para a pacificação com a vizinha Eritreia. Na Literatura foram dois os laureados – Olga Tokarczuk e Peter Handke –, já que a distinção para os melhores escritores do mundo tinha ficado por atribuir em 2018 devido a acusações de abuso sexual envolvendo membros do júri.

Em 2019, o Nobel da Química premiou o desenvolvimento de baterias de iões de lítio e o da Física destacou as "contribuições para a compreensão do universo e do cosmos". Finalmente, o prémio na área da Medicina e Fisiologia foi atribuído este ano pelo Instituto Karolinska da Suécia a três investigadores pelas "descobertas de como as células sentem e se adaptam à disponibilidade de oxigénio".

