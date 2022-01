Semana de contenção no início de janeiro com queda de 7% na atividade económica

A queda homóloga de 1,7% registada entre 3 e 9 de janeiro compara com o arrefecimento da atividade económica na semana anterior (de 27 de dezembro a 2 de janeiro), em que se verificou uma redução da atividade económica de 1,7% para 7,4%. Isto depois de, no início do mês de dezembro, a taxa de crescimento ter sido de 9,1%.

A atividade económica continuou a recuar na primeira semana do ano, segundo o indicador de atividade económica divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. Os dados apontam para uma queda homóloga de 7%, em linha com o observado na semana anterior, devido ao período de contenção."Na semana terminada a 9 de janeiro, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma taxa de variação homóloga da atividade similar à observada na semana anterior. A correspondente taxa de variação bienal também permaneceu relativamente inalterada no mesmo período", revela o Banco de Portugal, na atualização do DEI

Este abrandamento da atividade económica no final de dezembro e o recuo "similiar" verificado no início de janeiro pode ser explicado pelo período de contenção determinado pelo Governo a partir de 25 de dezembro até 2 de janeiro, com o teletrabalho obrigatório, encerramento de discotecas e bares, e o fecho das creches e ATL



O indicador do Banco de Portugal, criado para medir semanalmente o estado da economia, permite avaliar quase em tempo real a evolução da economia portuguesa. Destina-se a identificar "mais facilmente" alterações abuptas na atividade económica, mas não constitui uma previsão oficial do supervisor da banca.



A próxima divulgação do DEI está marcada para 20 de janeiro.