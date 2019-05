Setor dos serviços regista forte crescimento no primeiro trimestre

A evolução dos serviços, um setor com cada vez maior peso na economia portuguesa, dá boas indicações sobre o PIB no primeiro trimestre.

O crescimento do setor dos serviços em Portugal acelerou nos primeiros meses do ano, sugerindo um contributo positivo para a evolução do PIB nacional no primeiro trimestre.



De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice de volume de negócios nos serviços registou uma subida homóloga de 6% em março e de 4,8% no conjunto do primeiro trimestre. Em fevereiro este indicador tinha crescido 3,6% e no quarto trimestre de 2018 tinha registado um aumento de 2,3%.