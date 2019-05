Para o economista-chefe da consultora, Chris Williamson, estes dados do PMI sinalizam que o crescimento será "modesto": "apenas 0,2%" entre abril e junho. O PMI alemão sugere uma variação de 0,2% no segundo trimestre ao passo que o PMI francês aponta para 0,1%. A preocupação reside agora fora das principais economias do euro onde a atividade empresarial cresceu ao ritmo mais baixo desde 2013.



"A renovada queda do otimismo sobre o resto do ano sugere que a situação empresarial pode deteriorar-se ainda mais nos próximos meses", antecipa Williamson, assinalando as preocupações que existem: previsões de crescimento económico revistas em baixa, fracos sinais nas vendas, aumento da incerteza geopolítica e o escalar da disputa comercial entre os EUA e a China.



Neste momento, a Zona Euro continua a assistir a uma redução da atividade industrial. É o dinamismo do setor dos serviços que está a servir de almofada da economia europeia. Contudo, o econimista-chefe alerta que a fraqueza do setor industrial poderá contagiar os serviços em breve.



Dados que o Banco Central Europeu (BCE) terá de digerir na próxima reunião de política monetária a 6 de junho, altura em que deverá atualizar as projeções de crescimento para a Zona Euro.



No primeiro trimestre, a economia europeia cresceu 0,4% em cadeia durante o primeiro trimestre de 2019, acima dos 0,2% do quarto trimestre de 2018, segundo os dados do Eurostat divulgados na semana passada. Em termos homólogos (face ao mesmo trimestre do ano passado), a evolução do PIB estabilizou nos 1,2% entre janeiro e março, o mesmo valor registado no trimestre anterior.

Depois da aceleração no primeiro trimestre , a economia europeia deverá travar para um crescimento em cadeia de 0,2% no segundo trimestre deste ano. A escalada da disputa comercial em maio é um dos pontos negativos.De acordo com os dados revelados esta quinta-feira, 23 de maio, pela Markit Economics, a estimativa provisória do PMI compósito – que mede a atividade da indústria e dos serviços – fixou-se em 51,6 pontos em maio, ligeiramente acima dos 51,5 pontos registados em abril. A estimativa ficou ligeiramente abaixo das expectativas dos economistas, segundo a Bloomberg.