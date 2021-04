Sinais de recuperação nas grandes economias aumentam

Os indicadores compósitos da OCDE para as maiores economias continuam a ganhar força, sinalizando que a recuperação económica estará a progredir. Os dados foram revelados esta terça-feira pela organização liderada por Ángel Gurría.Segundo um comunicado da OCDE, o indicador compósito para os Estados Unidos mantém a tendência ascendente. Os do Japão, Canadá e Zona Euro também já apontam no sentido positivo. No conjunto da moeda única, destacam-se as melhorias dos indicadores para a Alemanha e para a Itália – a economia italiana tem sido uma das mais penalizadas pela pandemia de covid-19. Em França e nos Estados Unidos o indicador compósito indica também um crescimento estabilizado.Nas economias emergentes, nomeadamente Índia, Rússia e em concreto a indústria chinesa sinalizam igualmente expansão. Já para o Brasil estes indicadores sinalizam uma tendência oposta, de abrandamento económico.

A OCDE sublinha que, dada a pandemia, os indicadores compósitos devem agora ser interpretados com redobradas cautelas, uma vez que a incerteza é maior, podendo levar a maiores revisões dos dados.