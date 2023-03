Subida da inflação abranda para 7,4% em março. É o quinto alívio consecutivo

Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022", nota o INE . Ou seja, a subida acentuada do ano passado está a influenciar a variação deste ano, tendo em conta que a base de comparação se alterou de forma significativa. Na energia, registou-se em março uma nova diminuição na variação homóloga dos preços no consumidor, passando de 1,9% em fevereiro para -4,4%, segundo esta a primeira vez que o índice relativo aos produtos energéticos regressa a valores negativos em mais de dois anos.



Já a inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos (por serem mais sujeitos a variações de preços), terá registado uma variação de 7%, o que corresponde a menos 0,2 pontos percentuais do que no mês de fevereiro. Este é o segundo recuo consecutivo da chamada "inflação crítica", a que o Banco Central Europeu (BCE) tem estado atento no desenho da política monetária a adotar.





A subida da inflação voltou a abrandar pelo quinto mês consecutivo em março. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) aponta para que, no terceiro mês do ano, a variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) terá sido de 7,4%, menos 0,8 pontos percentuais face ao valor registado no mês anterior.O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite comparações com a taxa de inflação registada nos restantes países da União Europeia e é o indicador considerado pelo Eurostat, terá registado uma variação homóloga de 8%, menos 0,6 pontos percentuais face ao mês precedente.Em comparação com o mês anterior, a variação do índice de preços no consumidor terá sido de 1,7%, quando em fevereiro tinha sido de 0,3%. O INE estima, assim, que a variação média dos últimos doze meses tenha sido de 8,7%, mais 0,1 pontos percentuais do que em fevereiro.Os dados definitivos do IPC de março serão publicados no próximo dia 13 de abril.(notícia atualizada às 9:52)