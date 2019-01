O sentimento económico também piorou "marcadamente, tanto na Zona Euro, como na União Europeia", apesar de se manter ainda acima da média (ficou em 106,2 pontos no conjunto da moeda única e 106,1 pontos na União).



Na Zona Euro, a degradação das perspetivas resultou de uma menor confiança na indústria, nos serviços e no comércio a retalho. No caso da indústria, o menor otimismo resulta de uma avaliação menos positiva tanto das expectativas de produção, como da carteira de encomendas totais e do stock de produtos acabados.



Nos serviços, a quebra da confiança resultou da avaliação do passado recente. E quando os empresários olham para o futuro, não antecipam melhorias – o sentimento estabilizou. No comércio a retalho, a degradação das perspetivas também resultou tanto da avaliação do presente, como do futuro próximo.



Na construção a confiança melhorou e, embora de forma menos visível, também melhorou entre os consumidores.



Entre os maiores países do euro, o sentimento económico só melhorou em França. Na Alemanha degradou-se, tal como em Itália e na Holanda.



No conjunto da União Europeia, a degradação ainda um pouco maior do sentimento resultou de contributos negativos das maiores economias, como o Reino Unido e a Polónia.



Os dados vão ao encontro dos últimos indicadores sobre o andamento da atividade económica, que mostram a zona euro e a União a andar mais devagar. Também o Fundo Monetário Internacional reviu recentemente em baixa as suas projeções de crescimento, fruto de um aumento da incerteza e dos riscos, relacionados com o protecionismo e o Brexit.

