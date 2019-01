Centeno: Abrandamento da economia deve fazer decisores políticos pensar

"É uma questão que nos deve fazer a todos pensar, enquanto decisores políticos, as razões para esse abrandamento", declarou Mário Centeno, falando à entrada para a reunião do Eurogrupo, instituição que preside, em Bruxelas.

O presidente do Eurogrupo defendeu hoje que o abrandamento da economia mundial, segundo as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) hoje conhecidas, deve fazer "os decisores políticos pensar" sobre os "riscos e as incertezas" que o originaram.