Volume de negócios nos serviços em máximos desde pré-pandemia mas 6,5% abaixo de há 2 anos

O índice de volume de negócios nos serviços subiu 20,3% em junho face a igual mês do ano passado, uma variação que continua a refletir efeitos base, indica esta terça-feira o INE. Comparando com junho de 2019, o índice encontra-se ainda 6,5% abaixo.Em termos do segundo trimestre, regista-se um subida de 30,4% em termos homólogos, invertendo da quebra de 12,6% observada nos primeiros três meses deste ano, quando o país esteve sujeito a um confinamento.Já a variação em cadeia cifrou-se em 5,3%, uma forte aceleração face aos 0,6% registados em maio.O índice apresentava em junho um valor de 111,05 pontos, o mais elevado desde fevereiro de 2020, quando o indicador se situava em 119,64 pontos.Por subsetores, destaca-se pela negativa o da aviação, onde o índice se encontra em 57,12 pontos, muito abaixo dos 136,81 registados em fevereiro de 2020. Ainda assim, desde o início da pandemia, em março do ano passado, esta é a segunda leitura mais elevada, apenas superada por março de 2020 (75,48 pontos), sendo que as restrições às viagens aéreas e os confinamentos generalizados apenas ocorreram em meados do mês.(Notícia em atualização)