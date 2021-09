Volume de negócios nos serviços cresce 11,8%, mas continua abaixo do pré-pandemia

O volume de negócios nos serviços continuou a crescer em julho, registando um avanço de 11,8% face ao mesmo mês de 2020, indicam as estatísticas publicadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este crescimento ficou 8,7 pontos percentuais abaixo do registado em junho, mês em que foram atingidos máximos desde o início da pandemia.

Os valores são altos, mas, sublinha o INE, são influenciados, precisamente, pelo período pandémico. Na verdade, o índice mantém-se ainda 6,3% abaixo do registado em julho de 2019. "A intensidade da variação continua a refletir efeitos base, dado que a comparação incide em meses muito afetados pela pandemia", lê-se no comunicado do INE.

Este ano, se todas as secções contribuíram de forma positiva para o crescimento, há algumas que se destacam em especial. A começar pelo comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos, que apresentou o maior contributo, de 4,7 pontos percentuais) com mais 7,6% face a julho do ano passado.

Destaque também para os transportes e armazenagem, com mais 30,1%, que deram um contributo de 3,2 pontos percentuais para os números de julho. Os transportes aéreos, em concreto, que, apesar da desaceleração significativa relativamente a junho (-44,3 p.p.), continuaram a registar uma taxa de variação homóloga muito elevada, 121,3%. Ainda assim, o índice desta divisão é 54,6% inferior a julho de 2019.

Já no alojamento e restauração a variação foi de 36,4%, contribuindo em 2,1 p.p. para o índice. O Alojamento apresentou uma variação de 97,9% (288,2% no mês anterior) e a restauração e similares cresceu 28,0% (45,3% em junho).

O INE sublinha que este agrupamento é particularmente afetado pelo efeito base, tanto que, comparando com julho de 2019, o índice é ainda inferior em 29,6%.