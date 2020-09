Covid-19: Número de infetados ultrapassa 30 milhões em todo o mundo

A pandemia de covid-19 já infetou mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com o balanço mais recente, às 20:45 de Lisboa, feito pela agência France-Presse (AFP).A covid-19 já infetou pelo menos 30.000.062 pessoas e provocou a morte a 943.086, explicita a AFP.Mais de metade dos casos confirmados está localizada nos Estados Unidos da América (6.650.570 casos e 197.364 óbitos), na Índia (5.118.253 infeções registadas e 83.198 mortes) e no Brasil (4.419.083 casos e 134.103 mortes), os três países mais afetados pelo novo coronavírus.A France-Presse adianta que os dados recolhidos junto das autoridades sanitárias de vários países e territórios demonstram que o ritmo da pandemia está a estabilizar a nível global, com cerca de um milhão de novas infeções a cada quatro dias, desde meados de julho.Os 10 milhões de pessoas infetadas desde o início da pandemia de covid-19 foram registados em 28 de junho.Em pouco mais de dois meses e meio esse número triplicou.A Ásia, continente onde surgiu a pandemia, é novamente a região do mundo com o maior aumento de casos nos últimos sete dias (742.286). A AFP acrescenta que oito em cada 10 novos casos neste continente são registados na Índia.Seguem-se a América Latina e as Caraíbas (493.120), Europa (327.524), Canadá e Estados Unidos da América (273.339), Médio Oriente (111.986), África (52.584) e Oceânia (548).A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.