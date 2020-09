A segunda vaga está aí mas é diferente da primeira

A segunda vaga de covid-19 já chegou a Portugal mas parece ser diferente na sua dimensão e no seu impacto. A curva de contágio baixa se for tido em conta o aumento do número de testes, e o perfil dos contagiados e a severidade da doença são muito diferentes. Acontece que o contexto também é o oposto. Na primeira vaga, o país fechou-se. Na segunda, reabre-se.

A segunda vaga está aí mas é diferente da primeira









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.